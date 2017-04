Angola: Acidentes rodoviários matam oito pessoas por dia

Os acidentes rodoviários em Angola provocaram a morte de seis pessoas por dia no primeiro trimestre de 2017, segundo dados revelados ontem em Luanda pela Direcção Nacional de Viação e Trânsito (DNVT), que apontam para uma diminuição.

De acordo com os dados da DNVT, entre Janeiro e Março foram contabilizados em todo o país um total de 2.225 acidentes rodoviários, uma quebra de 389 face ao mesmo período de 2016, os quais provocaram 569 mortos (-126) e 2.589 feridos (-168).

A imprudência dos condutores, mas também o mau estado das vias são motivos apontados pelas autoridades como estando na origem da generalidade dos acidentes, em que os atropelamentos de peões lideram.

A sinistralidade rodoviária é a segunda causa de morte em Angola, depois da malária.

Ainda segundo a DNVT, em todo o ano de 2016 registaram-se no país mais de 10.839 acidentes, que provocaram quase 2.850 mortos – cerca de oito vítimas por dia – e 11.340 feridos.

Só a província de Luanda concentrou 18,1 por cento dos acidentes de 2016, com 1.962 no total, e ainda 768 mortos (27 por cento do total) e 1.814 feridos (16 por cento).