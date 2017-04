Universidade de Macau atribuiu honoris causa a Nobel da Física

A Universidade de Macau (UM) vai atribuir amanhã o grau académico de Doutor de Ciência honoris causa a Carl Edwin Wieman, cientista que foi laureado com o prémio Nobel da física em 2001. O título honorífico é atribuído pelas universidades a personalidades que se tenham destacado em determinada área, sendo que o título acarreta o mesmo tratamento e os mesmos privilégios que aqueles que completaram um doutoramento da forma convencional. Após a cerimónia de concessão do título, Carl Edwin irá conduzir uma palestra intitulada “Taking a Scientific Approach to Science Education” (“Adoptar uma Abordagem Científica à Educação na Ciência”) na qual irá partilhar a sua perspectiva sobre a educação na ciência e discutir formas de aumentar os conhecimentos científicos da comunidade estudantil.

De acordo com a plataforma electrónica do Comité Nobel, Satyendra Nath Bose e Albert Einstein previram em 1924 que, a baixas temperaturas, certos átomos teriam a capacidade de se concentraram num estado de baixa energia, formando a condensação designada de “condensação de Bose-Einstein”. Em 2001, Carl Wieman, em conjunto com Wolfgang Ketterle e Eric Cornell, foi galardoado com o prémio Nobel da física por ter conseguido “alcançar a condensação de Bose-Einstein em gases diluídos de átomos alcalinos e pelos estudos iniciais do fundamento da propriedades dos condensados”.

Actualmente, Carl Edwin Wieman desempenha o cargo de professor de física na universidade americana de Stanford e é um defensor da “peer instruction” (instrução de pares), um método interactivo de ensino baseado na pesquisa, segundo o qual os estudantes auxiliam os professores nas salas de aula e trabalham em conjunto para atingir os objectivos propostos, apoiando os alunos que mais necessitam de apoio à aprendizagem.

A cerimónia tem lugar na biblioteca Wu Yee Sun da Universidade de Macau pelas 16h e a palestra será conduzida em inglês, com interpretação simultânea em mandarim. Os interessados deverão proceder à inscrição junto do sítio online da Universidade de Macau.