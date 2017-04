A memória do sétimo imã: Fieis xiitas transportam um caixão simbólico em memória do imã Mousa al-Khadim, no bairro de Kadhimiyah, em Bagdade, no dia em que se cumpriu mais um aniversário da morte do reverenciado imã xiita. Milhares de peregrinos assomaram à capital iraquiana com o objectivo de celebrar o legado do séximo imã. A peregrinação esteve envolta, ao longo dos últimos dias, num apertado aparato de segurança. EPA/ALI ABBAS

