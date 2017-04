Serviços de Saúde investiga infecções por legionella

Três residentes de Hong Kong poderão ter incubado a doença do legionário enquanto permaneceram alojados nunidade hoteleira do território. O Parisian foi o hotel onde as três pessoas estiveram alojadas durante a estadia em Macau e os Serviços de Saúde determinaram a suspensão do funcionamento da piscina frequentada pelos infectados, bem como a desinfecção dos jacuzzis, piscinas e sistema de água canalizada do hotel.

O Centro de Protecção de Saúde do Departamento de Saúde da Região Administrativa Especial de Hong Kong alertou os Serviços de Saúde de Macau para três residentes da antiga colónia britânica que contraíram uma infecção por legionella e que terão estado em Macau durante o período de incubação da bactéria.

O alerta foi dado na última sexta-feira,dia em que se soube que os três pacientes, com idades compreendidas entre os 66 e os 84 anos, estão fazem parte do grupo de 17 pessoas infectadas com legionella na vizinha RAEHK desde o início do ano.

Os Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços de Turismo conduziram uma acção de fiscalização no Parisian, tendo procedido à inspecção e ordenado a manutenção das águas de fontes, jacuzzis, piscinas e sistema de água canalizada. Os resultados das amostras de água recolhidas no local serão conhecidos daqui a oito dias.

De acordo com as informações divulgadas pelos Serviços de Saúde, a doença dos legionários “é uma infecção provocada por bactérias do género legionella”. A bactéria vive em ambientes aquáticos naturais e pode proliferar rapidamente em água morna e em lugares mais húmidos, podendo também ser encontrada em sistemas aquáticos artificiais como piscinas, sistemas de água doméstica, jacuzzis, fontes e aparelhos médicos de uso domiciliário.

Os idosos, fumadores, alcoólicos, doentes crónicos e indivíduos que estejam a realizar tratamentos com esteróides e inibidores de imunidade fazem parte do grupo com mais propensão à contracção de uma patologia que pode ser curada através de antibióticos. Os sintomas abrangem febre, tosse seca, dificuldade em respirar, fadiga, dor de cabeça, dor muscular e abdominal e diarreia.

Os Serviços de Saúde recomendam a manutenção periódica dos sistemas de abastecimento de água, a inspecção regular dos aparelhos de filtragem e a substituição do filtro e a limpeza dos locais de armazenamento de água nos edifícios.