Respostas de Chui foram previsíveis, mas deixaram Leonel Alves satisfeito

Leonel Alves ficou satisfeito com as respostas dadas pelo chefe do Governo no hemiciclo do território. Para o deputado, as respostas dadas por Chui Sai On corresponderam ao reforçar das prioridades que o Governo elencou na sua agenda.

“Houve um reiterar das posições já conhecidas do Chefe do Executivo e do Governo em várias áreas: habitação pública, trânsito, terras e ensino do português. É um reafirmar de que o caminho continua a ser prosseguido na mesma direcção sem alterações o que também é bom. Temos a previsibilidade das coisas”, afirmou Leonel Alves, em declarações à Rádio Macau.

Na intervenção que conduziu no debate da última sexta-feira, Leonel Alvez defendeu a necessidade de se promover uma maior utilização de meios electrónicos nos tribunais.