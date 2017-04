A prevenção da agressão sexual na comunidade e em ambiente escolar, bem como as experiências da Polícia Judiciária a lidar com este tipo de casos foram o tema da última reunião da Comissão para a Promoção da Igualdade de Género das Instituições do Ensino Superior de Macau.

A acção teve lugar no Gabinete de Apoio ao Ensino Superior e contou com a participação da chefe funcional da PJ Chiu Chu Wai Man e a investigadora criminal Lei Si Man.