Oito centenas de empresas de Macau com os olhos postos em Hengqin

Já são quase oito centenas, as empresas do território registadas na área da Ilda da Montanha da Zona de Comércio Livre da vizinha província continental de Cantão. Os números foram avançados na sexta-feira de manhã por parte do vice-presidente da Comissão Administrativa da Nova Zona de Hengqin. Ye Zheng adiantou à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que, n o total, mais de 30 mil empresas manifestaram interesse em investir na ilha da Montanha, representando um investimento total da ordem dos 160 milhões de renminbis. Entre as companhias que demonstraram interesse em fazer parte do projecto de desenvolvimento de Hengqin estão 567 empresas e entidades da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Na sexta-feira, e de acordo com a Rádio Macau, ficou ainda a saber-se que cerca de uma centena de pessoas já tinham completado o pedido de circulação de veículos com matrícula de Macau em Hengqin. A aprovação foi, ainda assim, concedida a apenas duas dezenas de viaturas.