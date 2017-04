Melhores nomes da música chinesa premiados em Macau

Pelo sexto ano consecutivo, o Venetian foi o anfitrião dos China Music Awards e da Asian Influential Power Grand Ceremony (literalmente, a “Grande Cerimónia do Poder Influente da Ásia”), certames que anualmente premeiam os melhores nomes da indústria discográfica chinesa. Na 21.ª edição da cerimónia, que decorreu na quinta-feira passada, estiveram presentes personalidades como a cantora britânica Rita Ora, o actor de Hong Kong Jackie Chan, bem como o presidente da Sands China, Wilfred Wong.

De entre os 45 prémios atribuídos na noite de quinta-feira, Jackie Chan recebeu o Prémio Contributo Especial para Vídeo de Música e Rita Ora arrebatou o Prémio Artista Internacional Mais Popular na Ásia.

O duo de Hong Kong “Twins” – composto por Charlene Choi Cheuk-yin e Gillian Chung Yan-tung – arrecadou os prémios Melhor Performance em Palco em Hong Kong e Taiwan e Melhor Banda na Ásia. Os prémios foram arrebatados no ano em que as “Twins” celebram quinze anos de palcos. O prémio de Melhor Performance em Palco na China Continental foi atribuído, por sua vez, a Yisa Yu.

Jane Zhang foi considerada a Melhor Cantora Feminina do Ano na República Popular da China e Joey Yung venceu a mesma categoria, mas relativamente a Hong Kong e Taiwan. Ronghao Li e Hacken Lee venceram, respectivamente, os prémios de Melhor Cantor do Ano na China Continental e Melhor Cantor do Ano em Hong Kong e Taiwan.

Na categoria de Melhor Nova Estrela do Ano o vencedor foi Wei Yunxi. O cantor taiwanês Jeff Chang foi granjeado com um prémio especial pela sua devoção à música pop chinesa.

Sitar Tan e Zhang Wei venceram, respectivamente, os prémios de Artista Feminina Mais Popular na China Continental e Artista Masculino Mais Popular para além das Portas do Cerco. Christine Fan foi considerada a Artista Feminina Mais Popular em Hong e Taiwan e Gary Cao o Artista Masculino Mais Popular em Hong Kong e Taiwan.

Os China Music Awards são entregues anualmente desde 1994, tendo sido atribuídos em cidades como Pequim, Xangai, Chengdu, Hong Kong, Macau e Taipé. O certame é única cerimónia de entrega de prémios de música chinesa transmitida para todo o mundo. Desde 2012 que o evento é co-organizado pelo The Venetian Macao e pelo Star Group China, como parte da estratégia do grupo Sands de estabelecer Macau como um pólo do entretenimento incontornável no panorama do Continente Asiático.