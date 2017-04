Macron e Fillon lideram as escolhas dos franceses que residem em Macau

Emmanuel Macron e François Fillon na frente, com 18 votos cada um. Segue-se Marine Le Pen com 11, Jean-Luc Mélenchon com 9, Benoît Hamon com 6, François Asselineau com 2 e Jean Lassalle e Nicolas Dupont-Aignan, ambos com 1 voto. Foram estes os resultados da votação dos cidadãos franceses radicados em Macau no âmbito da primeira volta das eleições presidenciais francesas, na primeira vez que se instalou uma assembleia de voto no território, na Alliance Française. De um total de 137 pessoas recenseadas em Macau, compareceram 66, representando menos de metade do total de inscritos.

Xavier Garnier, director da Alliance Française de Macau, foi um dos elementos destacados para o acompanhamento da votação que decorreu ao longo de todo o dia de ontem. Ao PONTO FINAL, considerou que foi “surpreendente” Fillon ter ficado em pé de igualdade com Macron e à frente de Le Pen: “É claro que Fillon é surpreendente porque em França esperamos ter Macron e Le Pen na segunda volta. Portanto, em Macau, ter Fillon e Macron é muito diferente daquilo que esperávamos.”

Menos de metade dos cidadãos franceses recenseados em Macau exerceu o direito ao voto, mas Garnier espera que mais eleitores participem na segunda volta das eleições: “Ficámos um pouco desapontados por apenas cerca de metade das pessoas ter comparecido. Poderia ter sido melhor. Não sei se foi por ser Domingo ou por estar a chover”, disse, acrescentando que, para uma primeira vez, a iniciativa teve um “bom resultado” no que respeita à organização.

A iniciativa de instalar pela primeira vez uma assembleia de voto em Macau partiu do Consulado Geral de França em Hong Kong e Macau, representado ontem por um funcionário. Juntaram-se ainda à membros do Gabinete Oficial das Eleições, da Alliance Française e da operadora Sofitel.

“Eu acho que as pessoas valorizaram o facto de poderem votar em Macau e quem veio aqui votar mostrou-se feliz. Para nós, que trabalhámos aqui o dia todo, foi gratificante tê-lo feito”, sublinhou Garnier. J.F