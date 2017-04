Macau recebe quinto Congresso de Direito de Língua Portuguesa

Para o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia, a Lei Básica tem sido bem aplicada e não há qualquer necessidade de avançar para uma revisão efectiva da mini-constituição do território. Em entrevista à Rádio Macau, o também professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Autónoma de Lisboa defendeu que a Lei Básica tem dado provas seguras de que é um bom diploma: “É uma lei bem feita do ponto de vista de ser uma sub-constituição. Tem aquilo que é essencial ter. Claro que não é uma verdadeira constituição porque não cria uma realidade jurídico-política independente, porque Macau é uma Região Administrativa Especial que se integra na República Popular da China”.

Numa avaliação geral ao texto da Lei Básica, Jorge Bacelar Gouveia considera que a lei tem sido bem aplicada e não antecipa, por isso, “qualquer revisão” do diploma. O jurista identifica, ainda assim, alguns desafios decorrentes da aplicação da Lei: “O desafio que se pode colocar é desenvolver a Lei Básica através do aperfeiçoamento da legislação ordinária e corrigir, aqui e acolá, aspectos que possam não estar a correr bem, fazer leis novas”, admite.

Coordenador dos programs de Direito da Universidade Cidade de Macau, Bacelar Gouveia revelou, aos microfones da Rádio Macau, que a instituição vai avançar com um mestrado e uma licenciatura na área do Direito. O académico anunciou para Outubro a realização, no território, do quinto Congresso de Direito de Língua Portuguesa.