Jogos Desportivos promovem a integração social dos portadores de deficiências

A edição de 2017 dos Jogos Desportivos para Pessoas com Deficiência de Macau, uma iniciativa que se propõe promover o desporto e o convívio entre as pessoas portadoras de deficiência e a população local, realizou-se este domingo. O certame reuniu cerca de 2 mil pessoas, esclareceu o Instituto do Desporto num comunicado de imprensa.

O atleta local Law Weng Sam foi convidado a participar na actividade para “apoiar e encorajar os deficientes locais”, referiu o ID na mesma nota. A actividade insere-se na política do Instituto do Desporto de “melhorar a condição física através da prática do desporto”.

O local escolhido para a realização do evento foi o Estádio da Taipa, onde o público teve a oportunidade de participar em provas de ténis de mesa, entre outras actividades desportivas e recreativas e ainda de realizar testes físicos.

Os Jogos Desportivos para Pessoas com Deficiência de Macau 2017 foram organizados pelo Instituto do Desporto em colaboração com o Comité Paralímpico de Macau, a Associação Recreativa e Desportiva dos Deficientes de Macau, a Macau Special Olympics e Associação Desportiva de Surdos de Macau.