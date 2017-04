Jack Lam vende 65,04 por cento da Jimei por 443,2 milhões  

O empresário Jack Lam, que em Dezembro foi alvo de uma ordem de detenção por parte do presidente filipino, Rodrigo Duterte, vendeu na semana passada a participação de 65,04 por cento na promotora Jimei International Entertainment, que opera em Macau. O negócio foi concluído por um valor de 443,2 milhões de dólares de Hong Kong, sendo o comprador a firma Cosmic Leader Holdings Limited.

De acordo com a informação prestada à bolsa de Hong Kong, a nova accionista maioritária da Jimei tem como responsáveis dois cidadãos da República Popular da China. O primeiro é Yan Xu, de 48 anos, que tem dedicado a sua actividade aos ramos do imobiliário e da indústria do entretenimento no Continente. O outro é Chun Hong, de 46 anos, que está ligado a empresas que operam no sector das telecomunicações e tecnologias tanto na República Popular da China, como em Hong Kong.

O pagamento vai ser realizado em duas tranches: uma inicial de 222 milhões de dólares de Hong Kong que foi paga imediatamente. Uma segunda fatia do dinheiro apenas deverá ser entregue na próximo ano. O valor estipulado é de 221,2 milhões de dólares de Hong Kong, mas pode ser reduzido até 30 milhões, dependendo dos resultados deste ano da promotora de jogo.

Os documentos disponibilizados à Bolsa da vizinha Região Administrativa Especial no âmbito da operação não permitem saber se Jack Lam Yin Lok ainda fica a deter alguma parte do capital da empresa.

No ano transacto a empresa de promoção de jogo registou perdas de 39,8 milhões de dólares de Hong Kong, naquele que foi um ano negativo em comparação com 2015, quando a empresa tinha tido ganhos de 8,7 milhões.

Além de operar em Macau e nas Filipinas, em actividades de promoção do jogo, a Jimei está igualmente presente na Austrália onde tem acordos com os casinos Crown Perth e The Star. Já no Camboja a empresa opera no empreendimento turístico NagaWorld.