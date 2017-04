Instituto do Desporto quer ex-atletas de elite mais envolvidos na formação

O organismo liderado por Pun Weng Kun aposta numa estratégia focada nas associações e antigos atletas. O organismo quer promover e desenvolver de forma mais sustentada o desporto no território.

O Instituto do Desporto quer que os atletas de elite que já se tenham afastado da competição sigam uma carreira profissional dedicada à formação dos mais novos e ao desenvolvimento das modalidades que representaram com as cores do território. Esta foi uma das ideias defendias pelo presidente do organismo, Pun Weng Kun, na resposta a uma interpelação escrita por Si Ka Lon.

“O Governo da RAEM gostaria de ver estes atletas de elite reformados a seleccionarem o desporto como a sua carreira profissional, por forma a transmitirem de geração a geração e proporcionarem o desenvolvimento sustentado das vantagens dos talentos do desporto”, escreveu o presidente do ID.

“Esta escolha proporciona aos atletas de elite reformados oportunidades para desenvolverem as suas experiências, habilidades e conhecimentos profissionais, por forma a continuarem a aprimorar as suas capacidades através do desempenho das funções especializadas”, acrescentou.

Entre as funções que o Instituto do Desporto gostava de ver os atletas retirados desempenhar constam os cargos de treinadores, gestores desportivos e árbitros.

Ainda no que diz respeito ao desenvolvimento do desporto local, Pun Weng Kun destaca a cooperação entre o Governo e as associações desportivas locais. Como exemplo desta cooperação surgem a promoção de acções de formação para atletas e técnicos que contam com a participação de treinadores e especialistas de fora de Macau.

O presidente do Instituto do Desporto sublinha que as acções de cooperação permitem melhorar “o nível profissional dos agentes desportivos locais e a promoverem o desenvolvimento sustentado do desporto de alto rendimento”.

Na interpelação escrita que dirigiu ao Governo, enviada a 17 de Fevereiro, por Si Ka Lon, constava que apenas as associações recebiam apoios financeiros do Instituto do Desporto. Contudo, o Governo esclareceu que os destinatários acabam por ser também os treinadores e os atletas: “Os prémios têm como destinatários os atletas e seus treinadores que representaram Macau e alcançaram bons resultados nas competições desportivas”, afirmou Pun Weng Kun sobre o Regulamento do Certificado de Mérito Desportivo e o Regulamento dos Prémios Pecuniários do Desporto de Alto Rendimento. Estes são os diplomas que definem a atribuição de subsídios.

Porém o líder do ID não nega que na estratégia do Governo as associações são vistas como um pilar fundamental para o desenvolvimento do desporto. Ainda de acordo com a informação revelada existem actualmente 57 associações desportivas representativas de outras tantas modalidades. Já o número de clubes registados no ID é de 946.