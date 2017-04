Inflação fixou-se em 1,69 por cento em Março

A taxa de inflação subiu 1,69 por cento nos 12 meses terminados em Março em relação ao período homólogo imediatamente anterior, indicam dados oficiais ontem divulgados.

De acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu devido aos aumentos registados nas secções de bebidas alcoólicas e tabaco (mais 14,62 por cento), educação (mais 8 por cento) e transportes (mais 6,92 por cento).

Só em março, o Índice de Preços no Consumidor geral médio aumentou 0,72 por cento em termos anuais.

O crescimento homólogo em Março foi impulsionado principalmente pelo aumento dos preços das refeições adquiridas fora de casa e das propinas escolares e da gasolina, informou a DSEC.

Nos primeiros três meses, o IPC geral – que permite conhecer a influência da variação de preços na generalidade das famílias de Macau – cresceu 0,95 por cento em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Em 2016, a taxa de inflação de Macau foi de 2,37 por cento, a mais baixa desde 2009, ano em que se fixou em 1,17 por cento.

Segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgadas esta semana, a taxa de inflação de Macau deve fixar-se em 2 por cento este ano, em 2,2 por cento no próximo e em 3 por cento em 2022.