Habitação Pública: Fracções para jovens na calha

O Governo pode vir a criar uma modalidade de habitação pública destinada em exclusivo aos mais jovens. A possibilidade foi reiterada na sexta-feira por Chui Sai On na Assembleia Legislativa. O chefe do Executivo esclareceu ainda que o lote do Canídromo será utilizado para fins recreativos, educativos ou desportivos.

Fernando Chui Sai On afirmou na sexta-feira que o resultado do estudo sobre a habitação pública vai ser anunciado em Setembro, estando a ser equacionada a possibilidade de uma tipologia destinada a jovens.

“O Governo está a estudar incluir no novo modelo de habitação pública um tipo para jovens. Neste momento, estamos ainda a estudar a matéria. Creio que, em finais de Setembro, poderemos divulgar os resultados do estudo e podem então saber como é que vai ser o novo modelo de habitação pública”, afirmou o Chefe do Executivo, na Assembleia Legislativa, em resposta à deputada Angela Leong.

A habitação marcou o plenário dedicado às perguntas dos deputados sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) e assuntos sociais, que contou com um total de 29 intervenções de um universo de 33 deputados que integram o hemiciclo.

Na réplica à deputada Song Pek Kei, que pediu um ponto de situação e um calendário relativamente à promessa de oferta de 28 mil fracções de habitação pública, o líder do Governo fez apenas uma breve apresentação do andamento dos novos aterros, para onde se encontram planeadas essas fracções, indicando que “80 por cento das obras já estão concluídas”, após reconhecer que houve atrasos, mas sem avançar com uma data concreta para a construção das habitações.

A habitação pública, recorde-se, divide-se em duas categorias: económica e social. A primeira destina-se a pessoas com baixos rendimentos, possibilitando a aquisição de uma casa de preço controlado e inferior ao do mercado livre, enquanto a segunda funciona sob a forma de arrendamento.

A procura de habitação pública é visível, como prova o resultado do mais recente concurso em 2014: mais de 42 mil residentes permanentes (naturais de Macau ou há mais de sete anos no território) apresentaram uma candidatura para a compra de apenas 1.900 fracções de habitação económica disponibilizadas.

A ausência de concursos foi precisamente outra das preocupações de deputados, como Au Kam San e Ella Lei, que recordaram que os últimos foram lançados há cerca de três anos e questionaram o chefe do Executivo sobre a abertura de novas rondas de candidaturas:

“Temos confiança de reabrir concursos ainda durante este mandato”, que termina em 20 de Dezembro de 2019, respondeu Chui Sai On, prometendo acelerar a construção.

O mercado imobiliário privado também foi abordado, com Chui Sai On a sublinhar que a prioridade passa pela habitação pública.

O chefe do Governo reiterou estar descartada a possibilidade de aproveitar para construção de habitação privada o lote do Canídromo, após o termo, em julho de 2018, do contrato de concessão à Companhia de Corridas de Galgos de Macau (Yat Yuen) – da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), fundada pelo magnata de jogo Stanley Ho.

Chui Sai On sublinhou que a zona tem já uma elevada densidade populacional e afirmou que, depois de recuperado, o terreno vai ser usado para “fins recreativos, educativos ou desportivos”, excluindo também a utilização para espaços comerciais ou hotéis.