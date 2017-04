Governo começou a auditar contas dos promotores de jogo

O Executivo vai passar a pente fino as contas de mais de seis dezenas de junkets e de empresas de promoção de jogo, cumprindo com a promessa feita na apresentação das Linhas de Acção Governativa para o presente ano. Os procedimentos de auditoria devem estar concluídos até Dezembro.

A Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) já começou a auditar as contas dos angariadores de grandes apostadores para os casinos de Macau, noticiou na sexta-feira o portal especializado em jogo GGRAsia.

Em Novembro, aquando da apresentação do relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o presente ano, o Governo anunciou que ia “desencadear uma auditoria específica aos registos dos depósitos temporários e créditos dos clientes e controlo interno, e analisar o rácio de movimentação financeira de cada promotor de jogo”.

Mais de 60 promotores de jogo – termo pelo qual são oficialmente designados os angariadores de jogadores VIP comummente conhecidos como ‘junkets’ – estão a ser actualmente avaliados na primeira ‘tranche’ do programa de auditoria, de acordo com o GGR Asia, que cita a entidade reguladora.

Macau conta com 126 promotores de jogo autorizados a exercer atividade em 2017, o número mais baixo da última década.

De acordo com as políticas enunciadas pelo Executivo na apresentação das Linhas de Acção Governativa, a auditoria, que deverá terminar em Dezembro, realiza-se no âmbito do reforço da regulamentação e fiscalização das contas financeiras dos ‘junkets’, peça fundamental no xadrez do sector do jogo do território, dada a tradicional elevada dependência dos grandes apostadores.

Embora sem o fluxo de outrora, o segmento VIP ainda contribui para mais de metade das receitas totais dos casinos.

Macau tem vindo a ‘apertar o cerco’ à actividade dos promotores de jogo VIP, com novas instruções a definirem, por exemplo, regras mais apertadas no exercício da profissão ou maiores exigências ao nível do regime contabilístico, surgidas designadamente na sequência de casos de desvios de fundos de salas de casinos destinadas aos chamados grandes apostadores.

Fortemente dependente dos casinos, o território ambiciona há muito diversificar o tecido económico, meta que compreende três frentes, sendo a primeira a diversificação da própria indústria do jogo – do segmento VIP para o mercado de massas –, para se tornar menos dependente dos grandes apostadores.