Golf: Melo Gouveia terminou torneio de Shenzhen em sexto

O português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo na 26.ª posição o Shenzhen International, na China, numa prova ganha no desempate pelo austríaco Bernd Wiesberger.

O português terminou a participação no torneio do European Tour com a sua melhor volta, ao apresentar um cartão de 67 pancadas (cinco abaixo do par), concluindo com um agregado de 280 (10 abaixo).

A vitória no torneio chinês acabou por ser decidida apenas no ‘play-off’, com Wiesberger a conseguir um ‘birdie’ (uma abaixo do par) no desempate com o inglês Tommy Fleetwood, depois de terem terminado empatados com 272 ‘shots’ (16 abaixo).