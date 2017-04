Filipe Souza conquista um segundo lugar em Zhuhai

Filipe Souza (Volkswagen Golf GTI) foi segundo na segunda corrida do fim-de-semana do Campeonato TCR Ásia, que se disputou em Zhuhai. Cumpridas as 14 voltas, o piloto macaense ficou a 10,1 segundos do vencedor, o tailandês Tin Sritrai, que tripula um Honda Civic.

O macaense ainda esteve a certa altura perto de pressionar o vencedor, mas uma saída de pista acabou com qualquer esperança de um resultado melhor. No terceiro lugar ficou o malaio Lai Wee Sing, em Honda Civic, a 11,0 segundos do vencedor.

Quanto à primeira corrida, Filipe de Souza foi sétimo a 25,3 do vencedor, o piloto de Hong Kong Jasper Thong, em Audi. Já o outro representante de Macau, Alex Liu Lic Ka, em Seat Leon, foi nono, em dez pilotos, a 45,4 segundos do vencedor.