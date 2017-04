Felipe Fontenelle regressa a solo, entre a bossa nova e o samba

O segundo projecto a solo do cantor e compositor Felipe Fontenelle – “M de Memória” – é lançado a 10 de Maio em Portugal. O primeiro single, “Deus Também Sorri”, foi extraído do disco para se apresentar numa versão mais elaborada e instrumental, com produção de Luiz Cláudio Ramos, que há quatro décadas acompanha Chico Buarque. O álbum deverá chegar em Junho a Macau.

Sílvia Gonçalves

Entre as sonoridades do samba e da bossa nova situa-se o novo projecto a solo de Felipe Fontenelle. “M de Memória” já roda nas plataformas digitais, mas é a 10 de Maio que se apresenta em disco, em Portugal. Descrito pelo músico como intimista, com uma base de voz e violão, o álbum reúne 16 temas onde figuram cinco canções com poemas de Fernando Pessoa. O texto escrito em patuá também lá está, com a atribuição de nova roupagem a um poema incluído no disco “Tributo a Macau”, dos Sunny Side Up, banda que o músico integra. O primeiro single – “Deus Também Sorri” – foi extraído do disco para assumir uma configuração mais elaborada e instrumental, com produção de Luiz Cláudio Ramos, que há mais de 40 anos acompanha Chico Buarque.

“Este é um disco bastante intimista, é um disco que foi gravado em Portugal, com produção de Ricardo Cruz. A base essencial do disco é voz e violão, mas também tem alguns convidados. Por exemplo, tem um tema que tem guitarra portuguesa, mais virado para o fado. Tem uma música que tem uma harpa, tem alguns temas com percussão, tem contrabaixo. São sonoridades muito acústicas e acho que muito intimista, mesmo”, descreve o músico brasileiro radicado em Macau, a partir de Portugal.

“M de Memória” promove um regresso às memórias de infância do cantor e compositor e aos sons e ritmos que lhe contaminaram o processo de crescimento: “Acho que a minha sonoridade em termos gerais é sempre mais virada para a bossa nova e para a MPB [Música Popular Brasileira], porque foi a minha infância no Brasil. Mas assim com um toque já de uma sofisticação europeia, por ter vivido 25 anos em Portugal, antes de ter ido para Macau”, conta.

O trabalho é o segundo projecto a solo, depois do disco “Felipe Fontenelle”, de 2007, onde o músico surge envolvido por músicos de quadrantes distintos: “É o caso do Miroca Paris, Jon Luz, Bernardo Couto, Ricardo Cruz, Mário Delgado, o guitarrista. Portanto, teve várias participações de músicos que trabalham também com grandes músicos aqui em Portugal, como é o caso do António Zambujo, o Tito Paris. Foram todos assim meio que escolhidos a dedo, para poder dar o seu contributo para cada tema”, revela.

“Deus também sorri” foi o single escolhido como tema de apresentação do disco. Um tema com letra de António Ladeira, que o músico leva ao público em duas versões, a que figura no disco, e uma outra, em exclusivo nas plataformas digitais como o iTunes e o Spotify, produzida no Rio de Janeiro por Luiz Cláudio Ramos: “Esta música foi o primeiro single extraído do disco que a gente resolveu dar uma roupagem um pouco diferente da que está no disco. Eu pedi ao Luiz Cláudio Ramos, que é o produtor do Chico Buarque há mais de 40 anos, para fazer um arranjo com mais instrumentação. E portanto gravar também com alguns músicos que trabalham com o Chico Buarque”, conta Fontenelle. Disponível está já também o videoclip do tema, realizado por Pedro Varela.

Entre os 16 temas de “M de Memória” estão incluídos cinco poemas de Fernando Pessoa, a que Felipe Fontenelle emprestou uma sonoridade entre o fado e o funk: “Tem um tema chamado ‘Entre o Sono e o Sonho”, tem o ‘Gato que brincas na rua’, é um dos temas que no futuro vai ter vídeo também. ‘A Minha Vida é um Barco Abandonado’, que é o fado que eu estava falando. ‘Liberdade’, que é um tema que acabou virando uma música assim com um funky, com uma sonoridade bem diferente e com uma abordagem bastante actual de um poema escrito há tanto tempo. E também o ‘Não sei quantas almas tenho’”.

Em Macau há quatro anos, onde integra a banda Sunny Side Up – apoiada pela Casa de Portugal -, Felipe Fontenelle recuperou de um dos discos de originais da banda, “Tributo a Macau”, um poema de José dos Santos Ferreira (Adé), agora reinterpretado: “É o ‘Tocá Música, Vem Cantar’. Foi retirado mas foi regravado, não é a versão que está no disco ‘Tributo a Macau’. O tema foi feito por mim, mas é uma gravação nova, diferente”, conta.

Depois da apresentação, a 10 de Maio, na FNAC do Chiado, em Lisboa, Felipe Fontenelle segue, a 18 de Maio, para a FNAC de Santa Catarina, no Porto. O lançamento em Macau só deverá acontecer no arranque do Verão: “Penso que dentro em breve eu vou agendar alguma coisa para fazer a apresentação desse disco também em Macau. Mais para o meio de Junho”, prevê o músico.