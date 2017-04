Equipa do Consulado vence Casa de Portugal por 3-2 após reviravolta

A equipa do Consulado de Portugal venceu a Casa de Portugal por 3-2 numa partida a contar para o Campeonato de Futebol da II Divisão, colocando fim a uma série de cinco derrotas consecutivas. O jogo da última jornada da primeira volta da competição foi realizado na quinta-feira à noite no campo da Universidade de Ciência e Tecnologia.

À partida para o encontro, a Casa de Portugal ocupava o 6.º lugar com 12 pontos, enquanto o Consulado estava nas posições de despromoção, com 9 pontos. No início da partida a tendência parecia ser para a distância aumentar, visto que a formação liderada por Pelé foi a primeira a chegar à vantagem. Marcelo Leong foi o autor, aos 40 minutos, do primeiro tento do desafio.

Foi com o resultado em 1-0 que a partida chegou ao intervalo. Na segunda parte, a Casa de Portugal aproximou-se ainda mais da vitória, quando o cronómetro indicava os 54 minutos. Desta feita foi Mostapha a apontar o tento que fez o 2-0 para a Casa de Portugal.

Apesar da desvantagem, o Consulado reagiu da melhor forma e logo no minuto seguinte reduziu para 2-1. Ruan Silva foi o marcador de serviço. O empate chegou quatro minutos depois, aos 59, e desta feita por Marcos Modesto, que fez o 2-2.

Finalmente, aos 78 minutos, Ruan Silva afirmou-se como o homem do encontro e decidiu a partida fazendo o 3-2.

Cumprida que está a primeira volta, a Casa de Portugal ocupa o 7.º lugar, com 12 pontos. O Consulado de Portugal está no 8.º, o primeiro abaixo da linha de água, também com 12 pontos. Porém ambas as equipas estão apenas a três pontos do 2.º lugar, ocupado pelo Tim Iec, que permite a subida à Liga de Elite.

Nos restantes encontros, o líder H.S. bateu o Ieong Heng por 3-1, o T.K.K.L. foi derrotado pelo Cheac Lun por 3-2, o Hong Lok empatou 0-0 com o Chong Wa, tendo o nulo sido igualmente o resultado do jogo entre os Serviços de Alfândega e o Tim Iec.