CTM concluiu arranjo dos servidores que deixaram 30 mil sem acesso à Internet

A Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) já deu por concluídos os trabalhos de reparação dos dois servidores remotos de acesso à banda larga que, ao início da noite de terça-feira deixaram mais de 30 mil famílias sem acesso à Internet devido a uma falha de software.

De acordo com um comunicado enviado às redacções no fim-de-semana, a empresa garante que vai continuar a realizar uma série de tarefas de optimização no sentido de “actualizar o software” e “melhorar a estabilidade do serviço de Internet.” Por outro lado, a empresa assegura que vai manter a monitorização das operações das redes.

Recorde-se que o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, recusou no final da semana passada uma possível penalização da CTM pelo incidente que afectou cerca de 30 mil famílias. O Governante garantiu, ainda assim, que os trabalhos da operadora de telecomunicações estão a ser acompanhados pelo Governo.