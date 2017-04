Coutinho exigiu responsabilização de titulares de altos cargos

José Maria Pereira Coutinho voltou a exigir a Fernando Chui Sai On que os titulares dos principais cargos públicos sejam devidamente responsabilizados em caso de falhas ou práticas ilegais.

Na sexta-feira, o deputado voltou a insistir na questão da responsabilização dos titulares de altos cargos. Pereira Coutinho considera que a questão é mais premente do que nunca, tendo em conta as práticas ilegais que têm sido denunciadas por organismos como o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) ou o Comissariado de Auditoria.

Citado pela Rádio Macau, o deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau mostrou-se insatisfeito com a resposta dada pelo líder do Governo no hemiciclo do território: ““A pergunta tinha que ser feita embora eu não esteja satisfeito com a resposta porque esperava muito mais na exigência que é colocada na responsabilização dos altos cargos”, afirmou à Rádio Macau.

Para Coutinho, as respostas de Chui Sai On, na sexta-feira, no hemiciclo, não trouxeram novidades à excepção do anúncio de um novo concurso de habitação pública ainda durante este mandato.