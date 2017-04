Coreia do Norte: Austrália e Nova Zelândia endurecem o tom

A Austrália e a Nova Zelândia endureceram este domingo o tom em relação à Coreia do Norte, que ameaçou Camberra com um ataque nuclear.

As tensões na região subiram substancialmente nos últimos tempos enquanto paira a ameaça de um sexto ensaio nuclear da parte do regime de Pyongyang. O vice-Presidente norte-americano, Mike Pence está a realizar uma viagem pela Ásia, que o levou, entre outros destinos, à Coreia do Sul, ao Japão e à Austrália: “Se a Austrália persiste em seguir os passos dos Estados Unidos para isolar e sufocar a Coreia do Norte, isso seria suicidário”, declarou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano citado pela agência oficial da Coreia do Norte KCNA.

A ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Julie Bishop, que tinha considerado anteriormente a Coreia do Norte uma “ameaça grave”, deve “pensar duas vezes nas consequências”, adiantou o porta-voz.

Ontem, Julie Bishop defendeu que a Coreia do Norte devia “investir mais no bem-estar dos seus cidadãos que sofrem há longa data, do que em armas de destruição em massa”.

Também ontem, o ministro da Defesa da Nova Zelândia, Gerry Browlee, acusou Pyongyang de ter “intenções maléficas”.

O regime de Kim Jong-Un é desconhecido, mas o seu dirigente “tem sob comando um grande círculo de pessoas que também têm más intenções”, disse Browlee à televisão da Nova Zelândia: “É a Coreia do Norte que envia mísseis para o mar do Japão e que profere múltiplas ameaças escandalosas, incluindo contra a Austrália”, adiantou.

A Coreia do Norte sonha em desenvolver um míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear para atingir o continente norte-americano. Pyongyang realizou cinco testes nucleares, dos quais dois em 2016.

No Japão, Mike Pence prometeu à Coreia do Norte uma “resposta esmagadora” em caso de ataque, enquanto Pyongyang ameaçou lançar mísseis “todas as semanas”.