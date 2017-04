Consulta pública sobre órgãos municipais sem poder político até ao final do ano

Até ao final do ano, o Governo deve submeter a consulta pública o processo de criação de órgãos municipais sem poder político. A garantia foi dada na sexta-feira, no hemiciclo, por Fernando Chui Sai On, numa resposta ao deputado Ng Kuok Cheong.

O chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, reconheceu na sexta-feira atrasos na consulta pública sobre a criação de órgãos municipais sem poder político, prometendo que será lançada até ao final do presente ano.

“O Governo está decidido a lançar uma consulta pública no corrente ano”, afirmou Chui Sai On, na Assembleia Legislativa, num plenário dedicado às perguntas dos deputados sobre as Linhas de Ação Governativa (LAG) e assuntos sociais, na réplica a Ng Kuok Cheong. O deputado pró-democrata recordou que o Governo não cumpriu a promessa de realizar a auscultação no ano passado.

“O Governo criou uma comissão interdepartamental para acompanhar a criação desse tipo de órgão, que também tem uma certa relação com a eleição do chefe do Executivo, por isso, planeou-se lançar a consulta pública no ano passado, mas para que os trabalhos preparatórios sejam mais meticulosos e cautelosos, fez-se atrasar” o processo, justificou.

A Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau prevê que o colégio que elege o chefe do executivo integre os membros dos órgãos municipais: “Quanto à nomeação ou eleição dos membros desse órgão, na altura será ouvida a opinião alargada da população”, disse, na réplica ao deputado da chamada ala pró-democrata. Ng Kuok Cheong defende que os membros dos órgãos municipais devem ser eleitos por sufrágio directo.

A Lei Básica prevê no artigo 95.º que Macau “pode dispor de órgãos municipais sem poder político. Estes são incumbidos pelo Governo de servir a população, designadamente nos domínios da cultura, recreio e salubridade pública, bem como de dar pareceres de carácter consultivo ao Governo”.

Outra consulta pública prevista para este ano é a das alterações à lei laboral, que incluem o alargamento – de três para cinco dias – da licença de paternidade e uma solução para o problema da sobreposição de dias de descanso semanal com feriados obrigatórios:

“O Governo já referiu que vai rever a Lei das Relações de Trabalho que está incluída na lista das leis para revisão de 2018/19 e a DSAL [Direção dos Serviços de Assuntos Laborais] numa reunião no seio do CPCS [Conselho Permanente de Concertação Social] fez uma apresentação das sete matérias com prioridades na respetiva revisão”, que incluem estas duas questões, respondeu o chefe do Executivo ao deputado Lam Heong Sang:

“No terceiro trimestre deste ano vai então lançar-se um processo de auscultação para ouvir as opiniões de toda a população e depois de recolhidas vai-se então elaborar a respetiva proposta de lei”, garantiu.