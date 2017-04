Competição de propostas de negócio inovadoras decorre amanhã na UM

A Universidade de Macau (UM) acolhe amanhã a fase regional de uma competição nacional que pretende distinguir as propostas de negócio mais empreendedoras a concurso. Em Macau, de um total de 50 equipas candidatas, 12 chegaram à fase final e vão ter a oportunidade de apresentar amanhã os seus projectos. As três equipas que se destaquem amanhã vão juntar-se àquelas seleccionadas nos concursos de Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen e Pequim na final nacional agendada para Agosto. Será atribuído um prémio pecuniário para ajudar ao desenvolvimento do modelo de negócio.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...