Chui Sai On vai deixar de autorizar contratações de chefias sem experiência

O Chefe do Executivo comprometeu-se a deixar de autorizar a nomeação de pessoas sem a experiência ou as qualificações adequadas para os cargos de direcção e chefia no Governo. A promessa foi feita na sessão de perguntas e respostas que decorreu na última sexta-feira na Assembleia Legislativa.

Durante a sessão, a deputada Kwan Tsui Hang questionou Fernando Chui Sai On sobre o abuso nas contratações para a função pública, como disse ter ficado patente no caso do julgamento do ex-Procurador, Ho Chio Meng.

“No meu mandato, decidi não exercer o que está definido no regulamento 26/2009 sobre a dispensa dos requisitos para o desempenho dos cargos de direcção e chefia. Ou seja, não vou autorizar nenhum trabalhador sem a experiência e habilitações devidas a desempenhar cargos de direcção e chefia”, afirmou Chui Sai On.

“Para mim é uma questão de gestão e vou reforçar esta gestão”, frisou, segundo o Canal Macau.

De acordo com a lei vigente, quando há autorização do Chefe do Executivo as chefias podem ser contratadas sem cumprirem os requisitos de terem uma licenciatura ou experiência profissional de cinco anos.

Ainda na mesma sessão, o Chefe do Executivo admitiu a possibilidade de fazer um estudo sobre a informatização da relação entre os utentes e os tribunais. A proposta de implementar esta medida foi avançada durante a sessão pelo deputado e advogado Leonel Alves: “Vou conversar com a secretária [para a Administração e Justiça] Sónia Chan. É uma matéria de que deve ser aceite. São 17 anos e é um longo tempo. A tecnologia avançou bastante. De facto, merece um estudo. Da nossa parte, é uma matéria que merece o nosso investimento. Se conseguirmos introduzir as tecnologias mais avançadas, acho que agora é uma boa oportunidade”, sublinhou Chui Sai On.