Chui Sai On promete excelência no ensino tanto do português, como do chinês

Macau vai ter o melhor centro de formação de falantes bilíngues em toda a Ásia. A garantia foi dada na sexta-feira pelo Chefe do Executivo, durante a deslocação à Assembleia Legislativa. Numa resposta ao deputado Tommy Lau Veng Seng, Fernando Chui Sai On garantiu que o Governo está empenhado em promover o ensino tanto do português, como do chinês e deixou a promessa: a RAEM vai liderar a tabela da formação em ambas as línguas oficiais no âmbito do continente asiático.

“No caso de Macau, vamos ser a primeira base de formação de toda a Ásia. Vamos administrar cursos em que o português e o chinês vão ser as línguas veiculares. Houve um aumento de formandos ao longo dos anos. Três mil alunos têm oportunidade de optar em aprender a língua chinesa e portuguesa”, esclareceu Chui Sai On, citado pela Rádio Maca.

O Chefe do Executivo deixou ainda a garantia de que as autoridades locais vão continuar a trabalhar de forma muito próxima com as autoridades de Lisboa: “Vamos preparar os materiais didácticos, colaborar com instituições de Portugal e destacar os nossos estudantes para se deslocarem até Portugal para aprenderem a língua portuguesa”, disse Chui Sai On, citado pela Rádio Macau.