China: Derrocada vitimou três pessoas em Fujian

Três pessoas morreram no sábado na cidade chinesa de Longyan, no sul do país, ao serem apanhadas por um deslizamento de terras, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

O deslizamento aconteceu na noite de sábado em Longyan, uma aldeia na província de Fujian, no sul do país, e soterrou três moradores, confirmaram as autoridades locais.

As equipas de resgate estiveram sete horas no local para tentar libertar as vítimas, cuja identidade não foi revelada, mas estas não sobreviveram.

Apesar de se desconhecerem as causas deste deslizamento de terras, o fenómeno é habitual no sul da China devido às chuvas intensas que se fazem sentir na região.