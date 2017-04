Celebração de Abril em Macau desdobra-se em dois palcos

Se até hoje as celebrações do 25 de Abril no território se centravam no cartaz promovido pela Casa de Portugal em Macau (CPM), este ano são pelo menos duas as propostas de jantar para a noite de terça-feira. A CPM muda-se para o hotel Sofitel, onde, a partir das 20 horas, à música de intervenção se junta a atribuição de prémios num concurso de artes plásticas. No Clube Militar, às 19h30, tem início um jantar pontuado pela leitura de poesia, organizado por quem diz rejeitar a celebração fora de um espaço de matriz portuguesa.

Sílvia Gonçalves

Os sons e a poesia de Abril vão soar na próxima terça-feira em dois espaços de Macau. A Casa de Portugal aposta este ano no hotel Sofitel para o habitual jantar de celebração do 25 de Abril. A iniciativa conta com a actuação de músicos afiliados à instituição que vão interpretar temas do disco “Rua 25 de Abril”, para além de canções icónicas de Zeca Afonso. Na mesma noite, o Clube Militar acolhe um jantar organizado, não pela instituição, mas por alguns membros da sua direcção, que decidiram, de forma “espontânea”, reunir à mesa quem quiser celebrar Abril e fazer ecoar no salão a poesia vinculada à Revolução.

“Já fazemos este jantar há muitos anos. Este ano resolvemos experimentar um sítio novo, por conciliar também um espaço ao ar livre, que vai ser no Sofitel. No jantar tocam alguns músicos da Casa de Portugal: Tomás Ramos de Deus, Miguel Andrade, Luís Bento e Paulo Pereira. Vão tocar temas do disco ‘Rua 25 de Abril’, dos Sunny Side Up, mas sobretudo canções emblemáticas associadas à Revolução. Vão tocar Zeca Afonso, claro”, conta Diana Soeiro.

A coordenadora da Casa de Portugal explica a mudança de local de uma iniciativa que, nos últimos anos, visitou vários pontos da cidade: “No ano passado e há dois anos foi no Tromba Rija, há três anos foi no Clube Militar, há quatro foi no Lusitanus. Nós procuramos alternativas e um dos membros da direcção sugeriu este espaço [o Sofitel]. Tentamos aqui conciliar a questão do ar livre, por causa de quem fuma. Tentamos ter essa sensibilidade, por isso escolhemos este espaço”, explica.

A celebração da Liberdade dará o mote, como habitualmente, à atribuição de prémios no âmbito das artes plásticas: “Vamos atribuir os prémios do concurso 25 de Abril, vão ser premiadas três pessoas. Abrimos o prémio para artes visuais, artes plásticas, o tema era o 25 de Abril”. Um concurso, assume, que não tem tido a participação esperada: “Temos que divulgar mais este concurso para que as pessoas se possam sensibilizar mais para o 25 de Abril. Sobretudo o público mais jovem, porque nos últimos anos não temos tido muitas participações. É preciso divulgar mais, mais e mais, porque faz parte da história de Portugal”, assume a responsável.

Diana Soeiro revela ainda o valor de cada um dos prémios: “Tivemos quatro participações, os três premiados vão ser anunciados durante o jantar. São oito mil patacas para o primeiro prémio, cinco mil para o segundo e três mil para o terceiro”. Para o jantar estavam ontem inscritas “à volta de 100 pessoas”.

“É UMA ORGANIZAÇÃO DE CIDADÃOS QUE DESEJAM CELEBRAR O 25 DE ABRIL NUM AMBIENTE PORTUGUÊS”

“Não tem nada a ver com a direcção do clube, tem a ver com alguns membros que, por acaso, também são da direcção do clube. Mas não é uma organização da direcção do clube. É uma organização de cidadãos portugueses que desejam celebrar o 25 de Abril num ambiente português, num ambiente onde se sintam bem”, começa por enquadrar Manuel Geraldes. O membro da direcção do Clube Militar integra a organização de um jantar onde figuram ainda “nomeadamente Tiago Pereira, José Rocha Dinis, Pedro Teotónio, diversas pessoas”.

Manuel Geraldes explica o que motiva o afastamento do grupo do jantar habitualmente organizado pela Casa de Portugal: “Eu tenho estado quase sempre envolvido na organização, ultimamente temos deixado mais à iniciativa da Casa de Portugal. Mas este ano as pessoas entenderam que se deveria fazer num ambiente português, como habitualmente. Já várias vezes a celebração teve lugar no Clube Militar, com menu português, com ambiente português e foi por isso que decidimos organizar este jantar, com um espírito de confraternização, em ambiente que entendemos que deve presidir à celebração do 25 de Abril”, explica.

O membro da direcção do Clube Militar, que fala numa “organização espontânea e popular”, diz não existir uma cisão entre grupos, mas assume a falta de identificação com uma celebração que não tenha lugar num espaço de identidade portuguesa: “Não fará muito sentido estar a organizar uma festa de cariz tão português, tão sentimental, fora de um contexto português. Por isso houve um conjunto de pessoas que entendeu que deveria dinamizar este jantar. Só por isso, sem qualquer espírito divisionista. Nós queremos é que a comunidade se sinta feliz em diversas iniciativas, na sua pluralidade”.

Manuel Geraldes apela a uma participação atravessada de poesia: “Os membros que participam no jantar são convidados, se assim o quiserem, a partilhar um poema com os restantes elementos. São poemas relacionados com a temática do 25 de Abril, da Liberdade, etc. Vou ler um poema da Sophia de Mello Breyner Andresen”, conta. O jantar, com buffet de comida e vinho portugueses, tem um custo de 260 patacas. Inscritas estavam ontem 60 pessoas.