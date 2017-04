Benfica volta a empatar com o Cheng Fung e tem liderança em risco

Os tri-campeões do território tiveram 65 minutos para garantir os três pontos, mas não conseguiram um golo que permitisse a reviravolta no encontro. Em caso de vitória no jogo que tem em atraso, contra os Sub-23, o Monte Carlo pode regressar à liderança da Liga de Elite.

Fotografia: Bessa Almeida;

O Benfica não conseguiu melhor do que um empate diante do Cheng Fung por 1-1 e tem em risco a liderança da Liga de Elite. Ontem no Estádio de Macau, a formação de João Rosa e as águias repetiram o resultado da primeira volta.

Num encontro muito equilibrado, o Cheng Fung entrou melhor e logo aos cinco minutos Marquinhos colocou a equipa na frente, surpreendendo a formação orientada por Henrique Nunes.

A resposta ao golo apontado pelo avançado brasileiro surgiu 20 minutos depois. Bernardo Marques salta mais alto do que os adversários na área do Cheng Fung, num lance de canto a favor do Benfica e repõe a igualdade no marcador.

Apesar de ter disposto de 65 minutos para tentar passar para a frente do placard, o onze encarnado enfrentou sempre uma formação do Cheng Fung muito bem organizada, que bloqueou o caminho até ao seu último reduto.

Já a formação do Monte Carlo impôs-se frente ao Ka I por 3-0, na sexta-feira, e mantem-se na perseguição ao líder Benfica. No Estádio de Macau, os “canarinhos” colocaram-se a uma vitória de assumirem a liderança do campeonato, caso sejam capazes de vencer o jogo que têm em atraso.

Numa partida disputada com o relvado molhado, o primeiro golo chegou aos 21 minutos, numa intervenção concluída por Neto. Depois de um livre marcado na esquerda do ataque do Monte Carlo, por Leandro Tanaka, o guarda-redes do Ka I, Tam Heng Wa, defende a bola para a frente. A bola sobra para o avançado brasileiro, que nas alturas cabeceia para o 1-0, antecipando-se à defesa adversária.

Foi já numa fase em que o Ka I pouco tinha a perder e arriscava tudo, quando faltavam menos de cinco minutos para o apito final, que o Monte Carlo dilatou a vantagem para os dois a zero. Depois de um contra-ataque rápido na esquerda do ataque, Leandro Tanaka cruza para Keverson Cardoso, que com um remate em jeito bateu o guarda-redes adversário.

Dois minutos depois, Leandro Tanaka voltou a desequilibrar, com a ajuda do guarda-redes e da defesa do Ka I. O brasileiro rematou com o pé esquerdo de longe, sendo que Tam Heng Wa não conseguiu mais do que defender para a frente. E tal como também tinha acontecido no primeiro golo, apareceu Neto mais rápido do que a defesa adversária e fixou o resultado em 3-0.

Sporting empata com Polícia

No Sábado, Sporting Clube de Macau e Polícia de Segurança Pública empataram sem golos numa partida parca em oportunidades. Foi uma partida que ficou marcada por um jogo intenso, mas com as equipas a não conseguiram fazer a diferença.

No outro encontro do mesmo dia, o Kei Lun venceu o Lai Chi por 4-1. César Souza (13), Adilson Vale (13) e Alexander Barbosa (67 e 83) marcaram os golos da formação vencedora. Fong Chan Hei (9’) apontou o tento do Lai Chi.

Após 11 jornadas, o Benfica ocupada a primeira posição, com 29 pontos, sendo seguido por Monte Carlo com 27 pontos, mas menos um jogo. No terceiro lugar surge o C.P.K., com 24 pontos, também com menos um jogo, depois do encontro desta jornada frente aos Sub-23 ter sido adiado. Um adiamento que se deveu ao facto da selecção A ter necessitado de chamar alguns jogadores da equipa sub-23.

Por sua vez, o Sporting ocupa o 7.º posto, com 10 pontos. Na luta pela manutenção estão os Sub-23, com 4 pontos, mas menos dois jogos, e o Lai Chi, com o mesmo número de pontos.