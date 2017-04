Anjos da Victoria’s Secret vão voar até Macau

A Victoria’s Secret já acertou a data para a abertura da primeira loja com linha completa em Macau. O Venetian foi o local escolhido para alojar o espaço físico da marca de lingerie norte-americana, no âmbito de um ambicioso projecto de expansão no continente asiático. A loja, que vai ser inaugurada na quinta-feira, terá disponíveis diversas colecções de lingerie, acessórios, itens da linha atlética e ainda produtos direccionados para os cuidados corporais.

O Venetian vai receber na quinta-feira a inauguração da primeira loja de linha completa da Victoria’s Secret no território, num espaço localizado na Praça de São Marcos com mais de 15 mil pés quadrados decorados com candelabros de grandes proporções e detalhes inspirados na lingerie produzida pela marca. Para assinalar a inauguração, cinco pares das emblemáticas asas usadas pelos “anjos” da Victoria’s Secret durante os desfiles de apresentação das colecções irão estar em exposição no Venetian a partir de 26 de Abril e até 31 de Maio. A expansão asiática da marca deve dar azo à abertura de uma nova loja na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong e Causeway Bay poderá ser o local escolhido pela empresa, segundo o South China Morning Post.

A abertura de uma loja física com a colecção de lingerie da Victoria’s Secret na China era já há muito aguardada e o processo de entrada da marca no mercado chinês ficou pautado por vários episódios de avanços e recuos. Em 2015, a marca conhecida pelos seus “anjos” (modelos da Victoria’s Secret), abriu diversas lojas conceptuais na República Popular da China, onde figuravam apenas acessórios, perfumes e produtos de beleza, no que foi considerada uma tentativa de testar o mercado antes de entrar em força no Continente com o produto pelo qual é conhecida, a lingerie. Vinte e seis lojas, geridas num modelo de franchising, foram depois adquiridas pela empresa-mãe da marca, L Brands. Um ano antes, a empresa tinha processado uma companhia de investimento local sediada em Xangai por usar a marca registada sem licença.

Seria a capital económica da China a receber, em Fevereiro deste ano, a primeira loja da empresa norte-americana na República Popular da China, estando nos planos da empresa a abertura de um segundo espaço em Pequim. Os planos de expansão na Ásia incluem a abertura de um terceiro estabelecimento comercial na cidade de Chengdu, capital da província de Sichuan, de forma a chegar ao mercado do sudoeste chinês. Para além da parte comercial propriamente dita, Xangai deve acolher uma das próximas edições do icónico desfile de lingerie organizado pela marca. Paris foi a última cidade a receber o certame, em Dezembro do ano passado. Pela passerelle desfilaram quatro modelos asiáticas, um número recorde. A presença de Ming Xi, Sui He, Xiao Wen Ju e Liu We, por entre os 51 “anjos” que representam actualmente a marca, foi outro dos factores que conduziram à antecipação da abertura da loja em Xangai.

De acordo com o South China Morning Post, o mercado da lingerie de luxo está a ganhar popularidade entre as mulheres chinesas, sendo cada vez mais um tópico de discussão nos meios de comunicação social. Segundo dados do portal online de estatística de mercado Euromonitor International, o mercado chinês de roupa interior feminina deverá movimentar qualquer coisa como 25 mil milhões de dólares americanos, o dobro do valor correspondente aos Estados Unidos da América, até ao final do corrente ano. O portal antecipa ainda que o número deverá aumentar para 33 mil milhões de dólares americanos até 2020. Contudo, este é um mercado bastante fragmentado no qual cada marca controla apenas alguns pontos percentuais do mercado.

