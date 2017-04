O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, descartou na quarta-feira a possibilidade de negociar directamente com o líder norte-coreano Kim Jong-un como saída para a crescente tensão entre os dois países.

“A única coisa que precisamos de ouvir da Coreia do Norte é que terminaram e finalmente desmantelaram o seu programa de armas nucleares e mísseis balísticos”, declarou Pence numa entrevista à CNN no porta-aviões USS Ronald Reagan, na base naval de Yokosuka, no Japão.