França, que no domingo vota na primeira volta das eleições presidenciais, é historicamente um actor político central na Europa e no mundo.

Conhecida mundialmente pela cultura, pela moda, pelo vinho e pelo queijo, França é o principal destino turístico do mundo, com mais de 80 milhões de visitantes por ano, segundo a Organização Mundial de Turismo. Com 65,8 milhões de habitantes, o país dispõe de 7,6 milhões que nasceram no estrangeiro.