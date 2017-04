O tabuleiro inferior da Ponte Sai Van vai ser aberto a veículos ligeiros no domingo entre a uma e as cinco da tarde, para que os condutores de veículos ligeiros se possam familiarizar com o traçado.

De acordo com o canal chinês da Rádio Macau, o objectivo passa por começar a preparar os condutores para a época de tufões, nomeadamente através do aumento do conhecimento sobre o traçado do tabuleiro inferior da travessia, que é utilizado quando o sinal de tufão número 8 está içado.