Raimundo Rosário à espera de análise sobre possível multa a CTM

O secretário para os Transporte e Obras Públicas recusou ontem a possibilidade do Governo multar a CTM pelos problemas registados ao início da noite de terça-feira sem antes ser realizada uma análise do relatório da empresa sobre o incidente. A ocorrência, recorde-se, deixou mais de 30 mil famílias sem acesso à Internet.

A posição foi explicada ontem de manhã, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, na Assembleia Legislativa, onde a Comissão de Acompanhamento de Assuntos de Administração Pública discutiu o sector das telecomunicações.

A posição do secretário não é surpreendente, visto que recentemente o Governo optou por não penalizar financeiramente a CTM, fornecedora do serviço Wifi-Go, mesmo depois do Comissariado de Auditoria ter revelado que a empresa tinha sido paga para instalar dispositivos que nunca foram instalados.

Sobre a resolução do problema, Raimundo Rosário disse que o Governo destacou uma equipa para acompanhar o desenrolar dos trabalhos e que estes estavam a correr bem.