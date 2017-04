Pyongyang acusa Washington de atiçar tensões na Ásia Oriental

A imprensa norte-coreana noticiou ontem, pela primeira vez, a visita de Mike Pence à Coreia do Sul. Num texto de opinião publicado num jornal electrónico, Pyongyang acusa Washington de fomentar a tensão na zona. As declarações feitas pelo vice-presidente norte-americano em Seul são vistas por Pyongyang como uma provocação.

As autoridades da Coreia do Norte acusaram esta quinta-feira os Estados Unidos de tentarem aumentar a tensão na península coreana com a visita do vice-Presidente norte-americano a Seul. Na capital sul-coreana, Mike Pence aconselhou Pyongyang a não testar a determinação de Washington.

Os meios de comunicação norte-coreanos fizeram ontem pela primeira vez eco da visita de Mike Pence e da reunião com o Presidente sul-coreano em exercício, Hwang Kyo-anh, num texto publicado no portal de propaganda norte-coreano Uriminzokkiri.

No texto, os Estados Unidos são acusados de “terem perdido a noção da situação e o juízo”, ao quererem avivar o sentimento anti-coreano.

“O novo Governo (de Donald Trump) está no caminho certo para aumentar ainda mais as tensões militares de forma imprudente, ao mesmo tempo que prejudica o regime mediante políticas hostis” e lança uma “campanha provocatória e agressiva” contra o país, de acordo com o texto.

A Coreia do Norte deu como exemplo o anúncio do envio de um porta-aviões nuclear norte-americano e de duas outras embarcações para águas próximas da península coreana e o apelo do “número dois” da Casa Branca para aumentar a pressão internacional e agravar as sanções ao regime.

O vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, ameaçou Pyongyang, ao dizer que a administração Trump pode fazer uso da determinação exibida nos ataques na Síria e Afeganistão, perante os persistentes testes de armamento, numa conferência de imprensa após o encontro com Hwang Kyo-anh, na segunda-feira.

Pyongyang destacou a “mentalidade sofisticada para fomentar a guerra” dos Estados Unidos e acusou Seul de cumprir os pedidos de Washington e “entrar no jogo da confrontação”: “Quanto mais pressões militares, ameaças e sanções irracionais realizarem, mais colocam em perigo a sua difícil situação”, afirmou o portal de Pyongyang.

O vice-presidente norte-americano iniciou no passado domingo uma viagem de dez dias pela Ásia, que inclui, além da Coreia do Sul e Japão, a Indonésia e a Austrália.