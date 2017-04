Proprietários do Pearl Horizon saem à rua contra a “Lei do Mal”

Os investidores que adquiriram fracções no empreendimento Pearl Horizon vão sair à rua no feriado do 1.o de Maio para protestarem contra o que apelidam de a “Lei do Mal”, ou seja a Nova Lei de Terras. Num anúncio publicado num órgão de comunicação local, os participantes prometem uma manifestação “pacífica e racional” e deixam o convite para que os deputados da Assembleia Legislativa também adiram à iniciativa.

No documento, os proprietário do Pearl Horizon expressam os seus sentidos agradecimentos à Assembleia Legislativa pelas acções recentes dos deputados, que os proprietários dizem ter contribuído para os acalmar temporariamente.

Isto apesar de dizerem que os sentimentos de insatisfação e desconfiança face ao Governo e à sociedade são uma realidade. “Um impulso para queimar ao mesmo tempo jade e pedras”, é a expressão utilizada.

Os compradores defendem ainda que as fracções que adquiriram de forma legal – e que foram registadas junto do Governo – não devem ser declaradas inválidas por causa de “Lei do Mal”. Lei essa, dizem, que enganou deputados que votaram a favor como Vítor Cheung Lup Kwan, Ung Choi Kun e Leonel Alves.