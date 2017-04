Projecto de David Chow para Setúbal é ainda mais vasto

A Macau Legend Development quer ampliar a área de intervenção do projecto que tem delineado para a zona ribeirinha de Setúbal. A intenção terá sido veiculada no final da semana passada, durante a visita que David Chow e uma comitiva do grupo fizeram à cidade sadina.

O investidor do território quer alargar a área de construção para o espaço situado entre o Cais3 e as instalações da Docapesca. A revelação, de acordo com a versão electrónica do jornal Gazeta Setubalense, foi feita na quarta-feira por Maria das Dores Meira, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, na mais recente reunião pública camarária. O alargamento do âmbito de abrangência do projecto foi, de resto, discutido pela autarca e por David Chow Kam Fai durante a visita que o patrão da Macau Legend Development fez a Setúbal, antes de se deslocar a Cabo Verde: “Tivemos uma reunião de trabalho em relação ao processo que está em curso e da intenção de apresentar este projecto, de interesse nacional, nas entidades competentes (ao Governo) sendo intenção do grupo “alargar um pouco o território de intervenção, ou seja, entre o Cais3 e a DocaPesca”.

A presidente da Câmara Municipal de Setúbal adiantou que os trabalhos de estudo e de consultoria deverão arrancar já em Maio próximo. Um grupo de trabalho, constituído por técnicos das áreas de arquitectura e das finanças e que ficará sedeado na cidade, deverá começar a trabalhar em domínios como o Plano de Pormenor do projecto, bem como no Plano de Impacto Ambiental: “[Ambos os estudos] são necessários para ver o que é possível fazer e isso só poder ser feito com pessoas no terreno”, defendeu Maria das Dores Meira.

Muito embora o Governo português tenha conhecimento do projecto de investimento da Macau Legend Development para a zona ribeirinha de Setúbal, o processo tem que passar ainda por diversas etapas de estudo e viabilização, que deverão ter início em Maio. Só então deverão ser emitidas as necessárias autorizações.

O projecto inicial da Macau Legend Development para a zona ribeirinha de Setúbal prevê a construção de uma marina e de dois hotéis de luxo, bem como de um edifício com sessenta apartamentos, uma gare de embarque para Tróia e várias instalações de natureza comercial. A construção de um estacionamento, de um equipamento cultural e novas instalações para o Clube Naval Setubalense, fazem também parte do projecto. O investimento da Macau Legend Development deverá ajudar a criar mais de três mil postos de trabalho.