Presidenciais: Cidadãos franceses votam pela primeira vez em Macau

A República francesa vive este domingo a primeira volta de uma eleição presidencial que pode fazer estremecer o já conturbado xadrez político europeu. Pela primeira vez, os cidadãos franceses residentes em Macau podem votar no território, numa assembleia de voto montada para o efeito nas instalações da Alliance Française. Entre o eleitorado francófono local, contactado pelo PONTO FINAL, ressalta a convicção de que tudo está em aberto num escrutínio marcado pela incerteza.

Sílvia Gonçalves

No próximo domingo os franceses vão às urnas para a primeira volta do escrutínio que vai definir o sucessor de François Hollande no Palácio do Eliseu. Para os residentes franceses radicados em Macau será a primeira vez que poderão votar no território, com a Alliance Française a acolher uma assembleia de voto onde são esperados cerca de uma centena de cidadãos recenseados. Entre os membros da comunidade francófona local, contactados pelo PONTO FINAL, sobressai a convicção de que este é o escrutínio mais imprevisível de sempre. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon e François Fillon assumem a dianteira, a curta distância uns dos outros, nas sondagens mais recentes, numa altura em que mais de 25 por cento do eleitorado francês se diz indeciso.

“Pela primeira vez vamos organizar a votação na Alliance Française de Macau. As pessoas virão cá, eu estarei cá no domingo das 8 até às 19 horas. Cooperamos com o consulado em Hong Kong para que a Alliance Française recebesse a votação, algumas pessoas oficiais do consulado estarão cá para organizar a votação. Estamos à espera que venham umas 100 pessoas votar”, contou Xavier Garnier ao PONTO FINAL, referindo-se aos cidadãos registados no consulado, os únicos de entre os cerca de 400 da comunidade francófona em Macau que poderão aceder às urnas.

O presidente da Alliance Française, que contará com o apoio de voluntários para a contagem de votos, acredita que o processo vai decorrer de forma célere, dada a dimensão diminuta comunidade: “Vamos encerrar às 19 horas e depois iremos contar os votos. Eu estarei lá todo o dia. Há um oficial e voluntários que também podem ajudar a contar os votos. Mas serão só uns 100 [eleitores], portanto será muito rápido, não será como em Hong Kong, onde há imensos franceses. Serão só 100 pois nem todos os franceses com residência em Macau estão registados no Consulado em Hong Kong”, explica Garnier.

“PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA DA REPÚBLICA FRANCESA ESTÁ TUDO MUITO INCERTO”

O presidente da principal instituição francófona no território descreve o que diz ser a eleição mais imprevisível de sempre: “Penso que pela primeira vez na história da República Francesa está tudo muito incerto, porque habitualmente na primeira volta podemos antecipar quem estará na segunda volta, mas nesta eleição é tão incerto. Há ainda uma grande percentagem de franceses que não decidiram em quem irão votar. Há uma diferença muito pequena entre os principais quatro candidatos, é a primeira vez que é tão incerto”.

Se as sondagens apontam uma segunda volta (a 7 de Maio) disputada entre o candidato centrista Emmanuel Macron e a candidata da extrema-direita Marine Le Pen, Xavier Garnier rejeita antecipar cenários: “Não acredito em nada, porque estas eleições são tão incertas, é a primeira vez que temos este tipo de situação. Fomos surpreendidos pelo resultado das eleições norte-americanas, tal como pelo Brexit no Reino Unido, por isso não creio que alguém possa dizer o que vai acontecer nesta eleição, é realmente imprevisível”, admite.

A dispersão de votos entre os principais candidatos, o facto de nenhum deles deter nesta altura uma vantagem decisiva é explicado por Garnier com a crise instalada de uma ponta à outra do espectro político: “Há uma crise nos principais partidos, de esquerda e de direita. O principal problema é a que as pessoas estão as votar contra candidatos, não a favor de candidatos”.

O presidente da instituição que este ano assinala 30 anos em Macau, prefere não revelar a sua escolha para o Palácio do Eliseu: “Não posso dizer qual o meu candidato. Em França há uma tradição, o voto é muito pessoal, muito privado, é uma espécie de segredo, mesmo entre amigos (risos)”.

“MARINE LE PEN SIMBOLIZA MAIS AS MINHAS IDEIAS DO QUE OS OUTROS CANDIDATOS”

“É extremamente difícil dizer o que vai acontecer porque nós temos quatro candidatos que estão completamente iguais, que é o Fillon, o Macron, a Le Pen, e um bocado menos o Mélenchon. Mas todos os cenários são possíveis”, considera Guy Lesquoy. Para uma segunda volta, o director para a área do entretenimento do Venetian faz leitura diferente das sondagens: “A minha convicção é que o Fillon tem muitos apoios, e há muitos que estão indecisos e à última hora podem sair do eleitorado de Marine Le Pen. Eventualmente pode ser Macron-Fillon, porque os abstencionistas vão decidir”, arrisca.

Lesquoy diz não estar surpreendido com a ascensão da líder da Frente Nacional, que surge taco a taco com Macron no topo das sondagens: “Reflecte uma tendência que há muito tempo existe em França, que é uma tendência reaccionária contra a emigração, sair da Europa para um nacionalismo. E sair da Europa quer dizer que a França seja para os franceses, para toda a gente que está a lutar para ter uma vida melhor, por culpa de muita emigração que está agora a por em perigo os empregos da gente de França”.

Uma posição na qual Guy Lesquoy se revê, assumindo ser Marine Le Pen a sua candidata: “Eu sempre fui ‘Bonapartiste’, fui sempre de direita. Agora com o Fillon metido em escândalos, para mim é o que reflecte o sentimento da minha França, Marine Le Pen simboliza mais as minhas ideias do que os outros candidatos”.

“AS PESSOAS ESTÃO PERDIDAS E CANSADAS DOS PARTIDOS E CANDIDATOS TRADICIONAIS”

“A última sondagem da CEVIPOF (8000 mil pessoas consultadas) indica que a base de apoio está agora mais claramente definida, mesmo para Macron (74 por cento do seu potencial eleitorado é certo). Ainda assim, 28 por cento [dos eleitores] continuam indecisos”, começa por enquadrar Éric Sautedé. O politólogo assinala que a afluência às urnas “pode ser mais elevada do que era inicialmente esperado (algo como 72 por cento, ao invés do baixo recorde esperado de 66 por cento)”. Para Sautedé serão “Macron e Le Pen” a seguir para uma segunda volta. O académico e analista político explica a dispersão de votos pelos quatro principais candidatos com a desilusão que se verifica entre o eleitorado: “As pessoas estão perdidas e cansadas dos partidos e candidatos tradicionais. As pessoas estão divididas sobre o melhor curso de acção para realmente mudar o sistema”.

Éric Sautedé, que no próximo domingo também votará naquela que será a primeira assembleia de voto francófona em Macau, assume um posicionamento à esquerda com uma intenção de voto dividida entre as duas voltas do escrutínio: “Eu sou uma pessoa de esquerda e muito leal a compromissos anteriores. Assim, votarei no candidato oficial do Partido Socialista [Benoît Hamon] na primeira volta e muito provavelmente no Macron na segunda volta”, assume.