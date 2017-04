Performance da Chow Tai Fook com melhoria ligeira no primeiro trimestre

Depois de uma longa travessia do deserto, os responsáveis pela Chow Tai Fook começam a ter razões para sorrir. A performance em termos de vendas da rede de joalharias com sede em Hong Kong tem vindo progressivamente a melhorar e nos três primeiros meses do ano, os resultados contrariaram mesmo a tendência de queda registada ao longo dos últimos doze trimestres, desde o final de 2014.

De acordo com o portal especializado Inside Retail, em alguns estabelecimentos da rede de lojas que a Chow Tai Fook explora na República Popular da China o volume de negócios cresceu até 12 por cento. Em termos globais, as contas são no entanto outras com o volume de vendas a cair dois por cento no Continente e um por cento no mercado agregado de Macau e de Hong Kong face ao mesmo período de 2016.

As receitas obtidas com a venda de ouro, tanto na República Popular da China como em Macau e Hong Kong, aumentaram 19 por cento. Em contrapartida, a venda de joias caiu 17 pontos percentuais em termos homólogos durante o primeiro trimestre no mercado agregado das duas Regiões Administrativas Especiais.

“A percentagem do valor das vendas a retalho efectuadas através da rede China UnionPay ou o peso do RMB relativamente ao total do valor das vendas a retalho efectuadas em Macau e em Hong Kong, que indica o peso do contributo dos turistas da China Continental, caiu para os 45 por cento no primeiro trimestre deste ano, menos quatro por cento do que o valor registado no período homólogo do ano passado”, informou a Inside Reader citando a Chow Tai Fook.

No final de Março, a Chow Tai Fook dispunha de 2381 lojas, sendo que 102 se localizavam em Macau e em Hong Kong.