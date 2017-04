Paris inspira espectáculo que vai ser apresentado em Hong Kong

A capital francesa dá o mote e o festival de artes “Le French May” a oportunidade. A 11 e 12 de Maio, a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong acolhe “Paris Ballet Legends – A Night with the Stars”, um espectáculo que recria no palco principal do Centro Cultural da antiga colónia britânica passagens de alguns dos bailados que têm como cenário a “Cidade das Luzes”.

Duplas de bailarinos do Ballet da Ópera de Paris, da Companhia Nacional de Dança, de Madrid e do Ballet de Hong Kong vão recriar, ao longo de duas horas alguns dos momentos mais emblemáticos de obras como “Gisele”, “Non, Je Ne Regrete Rien”, “A Dama das Camélias”, “O Cisne Negro” ou “Carmen Toujours”.

Pelo palco do Centro Cultural de Hong Kong vai passar também o pianista Henri Barda, que vai interpretar “Interlude” e “Nocturnes”, de Fréderic Chopin, obras aos som das quais deverão dançar os casais que dão corpo ao espectáculo.

No espectáculo figuram bailarinos como Agnes Letestu, Stephane Bullion e Joshua Hoffalt do Ballet da Ópera de Paris, Alessandro Riga e Esteban Berlanga da Companhia Nacional de Dança, de Madrid, bem como Yao Jin e Ryo Kato, do Ballet de Hong Kong.

“Paris Ballet Legends” tem início às 19h45 tanto a 11 como a 12 de Maio, no Grande Teatro do Centro Cultural de Hong Kong. O preço dos bilhetes varia entre os 240 e os 580 dólares de Hong Kong