No Instituto Politécnico de Macau ecoaram versos de Pessoa e Camões

O Instituto Politécnico de Macau acolheu ontem 31 estudantes de várias instituições, quer de Macau, quer da República Popular da China no âmbito do “12º Concurso de Declamação de Poesia em Língua Portuguesa para Instituições de Ensino Superior da China”. A iniciativa sofreu há dois anos uma mudança profunda resultante de uma parceria com o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior que tornou possível o aumento da participação de seis para doze universidades.

“Não sou nada. / Nunca serei nada. / Não posso querer ser nada. / À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.” A interpretação de “Tabacaria” de Fernando Pessoa mereceu a Peng Yingying, da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, o primeiro prémio do nível avançado do Concurso de Declamação de Poesia.

Zhou Yuping, da Universidade Jiaotong de Pequim, arrebatou o primeiro lugar do nível intermédio com “VII – Num meio-dia de fim de Primavera” do heterónimo de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, e o primeiro prémio do nível elementar foi vencido por U Puipui, do Instituto Politécnico de Macau, com “Adeus” de Eugénio de Andrade.

O Concurso de Declamação de Poesia dinamizado pelo IPM traz anualmente ao território alunos dos quatro cantos da China com uma preferência vincada por Fernando Pessoa. A tendência é notada pelo coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do IPM, Carlos André, que reconhece, no entanto, que Sophia de Mello Breyner e Eugénio de Andrade são outros dois poetas incontornáveis nas escolhas dos alunos. Os concorrentes escolhem “poetas fáceis de dizer porque são poetas marcadamente retóricos como, por exemplo, Manuel Alegre, não aparecem muito” explica André. “Essencialmente eles escolhem poetas canónicos mas não só. Eu já vi que há aqui poetas apresentados hoje que eu mal conheço e há ou um outro que nem sei se já tinha ouvido falar, embora continuem a predominar os clássicos”, admite o coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa.

O desempenho e as escolhas dos alunos são um reflexo não só da influência dos temas escolhidos pelos seus professores, mas também de uma identidade muito própria de que é exemplo o declamar das estrofes “Valeu a pena? Tudo vale a pena / Se a alma não é pequena” com um ligeiro sotaque brasileiro: “Também há professores brasileiros no interior da China e há muitos professores chineses que fizeram a sua formação no Brasil e portanto nós percebemos quando os alunos vêm declamar o poema com o português do Brasil em vez de virem com o português europeu”, explica Carlos André.

Pelo concurso passa também, de resto e regularmente, Carlos Drummond de Andrade e outros poetas brasileiros, um reflexo de que a competição não se resume à poesia portuguesa, passando também pela brasileira. Contudo, ausentes das escolhas dos alunos estão os poetas africanos de língua portuguesa, lamenta o académico.

O apoio financeiro do GAES permitiu a introdução de alterações ao regulamento: a mais significativa é a que diz respeito à regra que impõe que as universidades do interior da China sejam em maior número do que as universidade de Macau.

“Há duas universidades no interior da China que já têm mestrado e essas duas universidades ganhavam tudo. Nós modificamos as regras e dissemos que só podem participar alunos de licenciatura por uma questão de paridade e portanto a partir daí o sistema passou a ser muito mais equilibrado”, explica Carlos André.

Contudo, o académico refere que ainda é possível observar o “estado profundamente assimétrico de desenvolvimento” das diferentes universidades.

O Concurso de Declamação de Poesia integra, a par do Concurso de Debate em Língua Portuguesa, das acções de formação nas universidades chinesas e do Fórum Internacional Bianual de Língua Portuguesa, o conjunto de actividades realizadas pelo IPM no âmbito da rede de universidades com cursos de português no interior da China. É com base nesta rede que Carlos André formaliza os convites às universidades para participarem nas diversas actividades, incluindo a que ontem se realizou: “O objectivo é fazer uma rotação por forma a que todas, num ciclo que não ultrapasse os dois anos, participem em tudo.”

Para Carlos André, a diversidade patente no concurso e a criação da rede de contactos resultante destas actividades traduzem-se no “grande espaço de língua portuguesa na China, é um espaço virtual mas é o grande espaço de língua portuguesa na China.” A atracção pela língua portuguesa é, para Carlos André, “uma evolução natural” consequência de “um país que há oito anos tinha cinco ou seis universidades que ensinam português e agora tem 35.”

CVN