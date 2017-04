Mike Pence na Indonésia para debater comércio e segurança

O vice-Presidente dos Estados Unidos da América, Mike Pence, iniciou esta quinta-feira uma visita oficial de dois dias à Indonésia para reforçar as relações comerciais bilaterais, a segurança regional e a luta contra o terrorismo.

Pence encontrou-se com o Presidente indonésio, Joko Widodo, antes de se reunir com o vice-presidente, Jusuf Kalla, com quem abordou as relações entre os dois países.

A reunião do responsável norte-americano e o homólogo indonésio terá sido dominada pelo comércio bilateral, com os Estados Unidos a reforçar a ideia de que tencionam desenvolver as relações comerciais na região, ainda que a título bilateral, depois de terem abandonado o Acordo Transpacífico (TPP).

No diálogo com os líderes indonésios, Pence terá abordado ainda as disputas territoriais no Mar do Sul da China, onde se registaram vários incidentes entre barcos indonésios e chineses nas ilhas Natuna.

Após as reuniões, o vice-presidente norte-americano visitou a mesquita Istiqlal de Jacarta, a maior do país, e participou num diálogo inter-religioso com vários líderes. Cerca de 90 por cento dos 250 milhões de indonésios são muçulmanos.

Ao final da tarde, Pence reuniu-se com o secretário-geral da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), cuja sede é em Jacarta, e que este ano celebra 40 anos de relações com os Estados Unidos.

Pence termina a visita à Indonésia nesta sexta-feira, com um encontro com empresários e a assinatura de memorandos de colaboração nos sectores da energia e tecnologias de informação.

A deslocação à Ásia do vice-Presidente norte-americano termina, no sábado, na Austrália.