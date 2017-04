Fitch antecipa crescimento de 12 por cento no sector do jogo

A agência de classificação de crédito está entusiasmada com o crescimento do segmento VIP no primeiro trimestre deste ano e corrigiu a sua previsão. A Firch aponta agora para uma expansão de 12 por cento da principal indústria do território.

Um crescimento mais acelerado do que o esperado do segmento de jogo VIP levou a agência de classificação de crédito Fitch Ratings a rever em alta as previsões para a principal indústria do território. De acordo com a última previsão da Fitch, em 2017 as receitas dos casinos deverão crescer 12 por cento.

“O crescimento do segmento VIP excedeu as expectativas da Fitch, com uma taxa de 17 por cento no primeiro trimestre face ao ano anterior”, escreveu o analista da Fitch Alex Bumazhny, segundo o portal Calvin Ayre.

“Esperamos uma contribuição equivalente do segmento VIP e do mercado de massas em termos das receitas para alcançar esta previsão de 12 por cento de crescimento”, acrescenta o relatório.

Em relação às razões que levaram a um crescimento tão acentuado, face às expectativas, do segmento de jogo para grandes apostadores, Alex Bumazhny explicou que tal se ficou a dever a duas razões. Por um lado, os cidadãos da República Popular da China começam a ficar acostumados ao clima de campanha contra a corrupção e sentem-se confortáveis a vir ao território. Por outro, o combate no Continente contra as acções de promoção de casinos estrangeiros leva as pessoas a optarem por Macau.

Alex Bumazhny compara igualmente a situação actual do segmento VIP com a vivida em 2010. Nessa altura, sublinha a Fitch, havia uma boa margem para que a indústria continuasse a expandir-se.

Porém, a agência admite que há fragilidades à vista, como uma eventual redução do investimento interno no Continente, que as previsões esperam que tenha uma quebra de 5,7 por cento, no ano passado, para 4,3 por cento neste ano.

No relatório a agência deixa ainda um aviso aos investidores, que se deve ao facto do segmento para grandes apostadores ser por natureza uma área onde a informação nem sempre é totalmente transparente. A Fitch aconselha, assim, cautela: “Dada a natureza opaca do segmento VIP, fazer previsões sobre as receitas brutas do jogo em Macau envolve sempre uma certa dificuldade. Assim, continuamos cautelosos”, avisa o relatório.

Se nem tudo são boas notícias no segmento VIP, no jogo de massas destacam-se aspectos que podem entusiasmar os investidores: o mercado de massas na região Ásia-Pacifico continua por explorar e o consumo interno vive uma fase considerada “saudável”.

Nesse sentido, a agência recorda a importância e o papel que infra-estruturas como a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o terminal da Taipa e a ligação do comboio ao Aeroporto de Zhuhai podem desempenhar para o crescimento do segmento de massas a longo prazo.