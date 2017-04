Três estudantes com idades entre os 16 e 18 anos apresentaram queixa na Polícia Judiciária depois de terem sido vítimas de uma burla que lhes custou 6700 patacas. As jovens viram um anúncio online de venda de bilhetes para um concerto de uma boys bond coreana em Hong Kong e transferiram 6700 para a conta, na região vizinha, do suposto vendedor.

Contudo, após a transferência, o suposto burlão mostrou-se incontactável e os bilhetes para o concerto acabaram por nunca chegar às mãos das jovens.