Este passeio não é para turistas                                               

“Macau Remoto” é uma visita guiada pouco convencional, onde os espectadores se tornam actores de uma pantomina que percorre as travessas e praças da cidade sob a orientação de uma voz gravada. O PONTO FINAL conta como foi a ante-estreia desta experiência sonora criada pelo grupo alemão “Rimini Protokoll”. A experiência integra a 28ª edição do Festival de Artes de Macau, as os bilhetes já estão esgotados.

Texto de Cláudia Aranda

Fotografia de Eduardo Martins

O cemitério de São Miguel Arcanjo é o ponto de encontro. É aqui que são distribuídos a um grupo de cerca de 30 pessoas um pedaço de jornal, um poncho para a chuva e uns auscultadores, sendo estes equipamentos o bilhete indispensável para ingressar na “viagem”. O passeio tem início nesse mesmo momento, avisa Jörg Karrenbauer. Discreto na sua camisa branca, quase ninguém dá por ele, mas é o co-director do grupo Rimini Protokoll, responsável por esta insólita visita guiada: “Macau Remoto”.

“Um cemitério é um lugar bastante inusitado, que as pessoas não costumam frequentar, mas é um sítio crucial para a dramaturgia, para tirar as pessoas da sua zona de conforto”, explica Jörg Karrenbauer.

Este não é um vulgar percurso turístico, ao longo do qual são dados a conhecer detalhes arquitectónicos de templos e igrejas e se contam curiosidades históricas da cidade.

Nos auscultadores, ouve-se uma voz feminina que dá instruções: “Caminhem, parem, observem”. A palavra gravada conduz o grupo por entre as campas centenárias do cemitério de São Miguel Arcanjo, primeiro, e pelo meio do bairro de São Lázaro, depois. Na Travessa dos Santos, a gravação desafia os participantes a mirarem-se num espelho convexo de trânsito, colocado na intersecção com outra rua, e a guardarem aquele momento com uma “selfie”: uma experiência “heterotópica” sobre a ilusão de uma realidade que será guardada para a eternidade.

Heterotopia é, também, o tema da 28ª edição do Festival de Artes de Macau (FAM) em cuja programação se insere “Macau Remoto” ou este formato de “teatro não-convencional”, integrado na secção “Inovação” do festival. A cerca de uma semana do início do certame, os bilhetes para as 16 visitas previstas no programa já estão esgotados.

O grupo é agora chamado a virar à esquerda, na Travessa do Pato, e a encarar a rampa descendente como “uma montanha russa pedestre”, para depois lhe ser lançado o desafio de subir as escadas, a pé, para a passagem aérea que cruza a Rua do Campo. Em cima da ponte, os participantes dispersam-se a observar o trânsito que se adensa lá em baixo quando a voz lança uma provocação: “Se vos dissessem para saltar, saltavam? Não façam tudo o que vos digo”, diz a voz.

A viagem prossegue por entre travessas secundárias, pracetas e passagens estreitas, visitas a uma escola, a um hotel-casino onde a entrada se faz pela porta auxiliar. A voz prossegue instruindo o grupo a fazer coreografias, a observar a cidade com binóculos simulados – as mãos dispostas em redor dos olhos – ou a experimentar a sensação desconfortável de subir num elevador repleto de gente.

“Macau Remoto” – versão adaptada ao território do conceito “Remote X” – é uma experiência visual e sonora, que mostra como os indivíduos guiados pela voz, através de instruções precisas e quase autoritárias – por “controlo ou comando à distância” como é descrito pelos organizadores – se deixam contagiar pela palavra, são levados a imitar os parceiros e a seguirem as instruções que lhes são dadas.

A ideia é criar uma plataforma de entretenimento, em que os participantes se transformam em actores e os transeuntes são o público. Jörg Karrenbauer repara que em Macau, à semelhança do que acontece na Europa, a audiência não se envolve: “olha para o lado”, “parece não achar estranho haver um grupo de 30 pessoas com auscultadores nos ouvidos a fazerem movimentos iguais no meio de uma praça”.

O conceito foi desenvolvido em Berlim, em 2013. Desde então, o grupo já o aplicou em mais de 30 cidades, sendo Macau a 38ª. “Remote X” parte da ideia de que “estamos sempre a seguir vozes e instruções, através do GPS, anúncios nos aeroportos, nos autocarros, no telemóvel. Toda esta tecnologia chega até nós através da voz”, explica Jörg Karrenbauer: “A ideia desta visita guiada é criar uma voz que pretende ser humana e focarmo-nos em como somos tão previsíveis, em como a tecnologia tem dados que permite antecipar as nossas acções, e em como o funcionamento das cidades é previsível, estamos constantemente a seguir regras nas quais já nem pensamos. O objectivo é andar à volta desta ideia: não parem de pensar para deixar as vossas vidas nas mãos de máquinas, não se desresponsabilizem, para culparem apenas as companhias que produzem a tecnologia”, concluiu.