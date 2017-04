“Espiã” Wang Xiandi tinha acesso a informação confidencial sobre os processos do Ministério Público

Ho Chio Meng afirmou que Wang Xiandi era fundamental para recolher informações no território e depois comunicá-las às autoridades do Continente. Ontem ficou a saber-se que a funcionária do Ministério Público tinha acesso a informação confidencial sobre os processos.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

Wang Xiandi, co-arguida que Ho Chio Meng definiu como peça essencial na recolha de informação que era depois transmitida às autoridades do Interior da China, tinha acesso aos processos em curso no Ministério Público. A revelação foi feita ontem pela magistrada Kuok Un Man, em mais uma sessão do julgamento no qual o antigo Procurador responde por mais de 1500 crimes. Kuok questionou o ex-chefe do Gabinete de Ho Chio Meng, António Lai Kin Ian, sobre o facto.

“O computador de Wang Xiandi tinha acesso à intranet do Ministério Público. Estamos a falar de informação jurídica à qual só funcionários muito específicos podem ter acesso. Alguma informação nem mesmo os magistrados têm acesso”, começou a magistrada. “Porque é que ela tinha este acesso?”, questionou.

Wang Xiandi trabalhou no Ministério Público em dois períodos diferentes: de 2005 a 2006 e depois entre 2010 e 2014. Nas duas ocasiões foi contratada por indicação de Ho Chio Meng, que também deu ordens para que o contrato da funcionária não fosse renovado. A acusação tenta provar que Wang não chegou a trabalhar efectivamente para o Ministério Público e que o ordenado, acesso a telemóvel e carro por parte da arguida foram concedidos de forma ilegal.

Na reposta, António Lai – que também é co-arguido no processo que decorre no Tribunal Judicial de Base – disse que não se lembrava a razão pela qual a conta de utilizador de Wang Xiandi no Ministério Público permita este acesso. Porém admitiu a hipótese da ordem ter partido de Ho Chio Meng.

No entanto, a informação foi desmentida pelo arguido principal do processo, que no final da sessão pediu a Sam Hou Fai a palavra: “O acesso por parte de Wang Xiandi ao sistema de busca de processos nunca foi mencionado por mim”, afirmou.

Ambiente entre Kuok Un Man e Ho Chio Meng aqueceu

Em anteriores sessões do processo já ficou claro que Ho Chio Meng e Kuok Un Man têm uma relação tensa. Ontem o ambiente entre os dois voltou a aquecer: depois de António Lai ter dito que não sabia a resposta a uma pergunta sobre os pedidos de férias de Wang Xiandi e que a magistrada devia questionar Ho Chio Meng, o ex-Procurador começou a pedir a Kuok que o questionasse.

“Pode perguntar-me, pode perguntar-me”, declarou imediatamente o ex-Procurador.

Na resposta a antiga subordinada de Ho, não deixou passar a oportunidade de lembrar a Ho Chio Meng o seu estatuto como arguido: “Arguido, é favor não interromper as minhas questões”, atirou.

Já na quarta-feira o ex-Procurador tinha mostrado o seu desagradado com a magistrada. Já no final da sessão, uma testemunha amiga de Wang Xiandi admitiu que Ho apareceu num encontro entre as duas, em Zhuhai. Apesar da testemunha ter dito por mais do que uma vez que os dois aparentavam ter uma relação de superior e subordinada, Kuok Un Man questionou a testemunha sobre se Ho e Wang não seriam antes namorados.

A questão fez com que tanto Ho Chio Meng e a advogada de defesa, Oriana Pun, se mostrassem desagradados. No final, Ho fez mesmo um apelo para que a acusação se modere nas expressões que utiliza sobre a sua vida pessoal.

A próxima sessão do julgamento de Ho Chio Meng, que é acusado de 1536 crimes, continua na sexta-feira, sendo que as testemunhas vão continuar a ser questionadas sobre a relação entre Wang Xiandi, o Ministério Público e o ex-Procurador.