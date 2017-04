Crown prepara candidatura para receber licença de jogo no Japão

Apesar de ter reduzido a sua presença em mercados como Macau e Las Vegas, a Crown Resorts, de James Packer, vai apostar forte no processo de candidatura a uma licença no mercado do jogo do Japão. A notícia foi avançada pelo portal australiano Financial Review, que cita um fonte envolvida no processo.

Na sua candidatura, a operadora australiana utiliza como grande argumento a cidade de Melbourne, onde é proprietária de um casino. O objectivo passa por demonstrar que é possível criar um empreendimento turístico com casino, que se pode integrar de forma perfeita no planeamento urbano de uma grande metrópole.

“No fim, a escolha vai recair nas candidaturas que demonstrarem melhor a capacidade de criar uma boa pareceria com as câmaras e parceiros comerciais locais”, explicou a fonte.

Neste momento, e de acordo com o Australian Financial Review, ainda não é claro se a Crown vai apresentar uma candidatura em conjunto com a Melco, de Lawrence Ho. Este é um modelo que as duas empresas utilizaram em Macau e também nas Filipinas.

Em relação às candidaturas a uma licença de jogo no Japão, os candidatos vão ter de abrir as cordões à bolsa, com os preços dos empreendimentos turísticos estimados num valor entre 6 mil milhões de dólares norte-americanos e 10 mil milhões de dólares norte-americanos.