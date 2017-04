Chan Hong inquiriu o Executivo sobre segurança de piscinas privadas abertas ao público

Chan Hong alertou o Governo para a falta de um sistema de licenciamento e de mecanismos de regulação uniformizados relativamente às piscinas privadas abertas ao público e para os perigos que lhe são inerentes, como a insuficiência de garantias ao nível da gestão, do saneamento e da segurança. Numa interpelação oral submetida à Assembleia Legislativa, a deputada quis saber que medidas pensa o Executivo implementar para garantir a segurança dos utilizadores de tais espaços.

De acordo com Chan Hong, ao contrário das 11 piscinas públicas que seguem as regulações estabelecidas pela Lei, os hotéis cujos projectos tenham sido aprovados pelo Governo não necessitam de qualquer tipo de licença. A supervisão dos espaços está a cargo dos Serviços de Turismo, mas as orientações legais para as piscinas em estabelecimentos hoteleiros não são obrigatórias. O mesmo acontece com os condomínios que, para além de não precisarem de licenças, também não têm de se submeter a qualquer tipo de serviço de supervisão: “Pela segurança pública, o Governo vai considerar uma supervisão uniformizada e um sistema de licenças que se possa aplicar a todas as piscinas utilizadas pelo público de forma a especificar os requisitos de gestão das instalações básicas, saneamento, qualidade da água e outras medidas de segurança?”, interroga a deputada na interpelação entregue à Assembleia Legislativa.

Por outro lado, Chan Hong perguntou ainda se o Executivo considera exigir que as piscinas abertas ao público apresentem um determinado número de nadadores-salvadores qualificados e sugeriu uma acreditação uniforme de padrões profissionais.