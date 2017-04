Casos de roubo descem 60 por cento no primeiro trimestre deste ano

O número de casos de roubo registados no primeiro trimestre deste ano caiu 60 por cento face ao mesmo período de 2016. Nos três primeiros meses do ano foram contabilizados oito casos, sendo que no período homólogo do ano passado foram assinaladas 20 situações da índole. Os dados foram avançados pela Polícia Judiciária (PJ), que considera que a redução se ficou a dever ao facto de que a população está mais atenta às medidas de prevenção.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, decorreu ontem uma reunião entre a Polícia Judiciária e os Amigos da Prevenção Criminal na Área da Habitação, na qual as autoridades garantiram que vão reforçar as patrulhas.

A PJ afirmou ainda que vai realizar acções de formação em conjunto com a associação para melhorar a capacidade de prevenção do crime. Por outro lado, a iniciativa servirá também para espalhar a mensagem de que é importante apostar na prevenção a um maior número de pessoas.